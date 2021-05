Ausgewählte Rheinwerk-Bücher jetzt online lesen!

Übrigens: Unsere Openbooks sind HTML-Versionen von Vorauflagen oder nicht mehr lieferbaren Büchern. In Einzelfällen finden Sie hier Openbooks, die ein gedrucktes Buch nur in Auszügen wiedergeben. Die aktuelle Auflage unserer Bücher finden Sie im Buchhandel oder direkt bei uns im Rheinwerk-Shop .

Rheinwerk <openbook> ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Wir bieten Ihnen auf dieser Seite die HTML-Version eines vollständigen Buches für Ihre Aus- und Weiterbildung. Stöbern Sie in unserem Angebot an Openbooks, wir haben für Sie aus jedem Programmbereich Bücher ausgesucht. Sie können das Openbook jederzeit online lesen und zum Vertiefen Ihrer Kenntnisse nutzen. Und gerne dürfen Sie die Openbooks für Ihren privaten Gebrauch auch ausdrucken. Wenn Sie Fragen, Feedback oder Anregungen zu diesem Service haben, freuen wir uns über eine E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de . Viel Spaß beim Lesen und Erfolg beim Lernen!

Einführung in UNIX, Linux und Co

Hinweis zur Nutzung von Rheinwerk <openbook> Für jedes Openbook gelten dieselben rechtlichen Bestimmungen wie für die entsprechende Druckausgabe: Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Bei weiteren Fragen zur Nutzung der Openbooks wenden Sie sich gerne an uns per E-Mail an kommunikation@rheinwerk-verlag.de. Copyright © 2020 Rheinwerk Verlag GmbH.