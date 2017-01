Unsere Neuheiten

Das authentische Porträt Menschen fotografieren – emotional, nah, direkt! Mehr als 150 Aufnahmen führen Ihnen vor Augen, wie verschiedene Fotografen authentische Bilder vom Menschen schaffen. Porträts, die eine Spannung zwischen dem Betrachter und der abgebildeten Person aufbauen. Bilder, die echt und unmittelbar wirken. … Mehr zum Buch

Follow me! Erfolgreiches Social Media Marketing mit Facebook, Twitter und Co. Der bewährte Begleiter durch die Welt des Social Media Marketings, jetzt in neuer, aktualisierter Auflage! Anne Grabs, Elisabeth Vogl und Karim-Patrick Bannour zeigen Ihnen, dass es für Unternehmen jeder Branche und jeder Größe lohnenswert ist, in Social Media aktiv zu … Mehr zum Buch

Wie Design wirkt Psychologische Prinzipien erfolgreicher Gestaltung Um ein Design zu entwerfen, das den Nerv trifft, müssen Sie wissen, wie wir Menschen unsere Umwelt wahrnehmen, was unsere Aufmerksamkeit erregt, was uns berührt und was uns besonders im Gedächtnis bleibt. In diesem Buch erfahren Sie alles über die … Mehr zum Buch

Das Buch für Ideensucher Denkanstöße, Inspirationen und Impulse für Kreative Wie schaffen Sie es, sich Ihre Kreativität im Alltag und zwischen engen Zeitplänen zu bewahren? Was Ihnen dabei helfen wird, sind neue Denkanstöße, Rituale und Impulse für eine erfolgreiche Ideensuche! Nach 13 Jahren als Texter und Creative Director bei Jung … Mehr zum Buch

Eigene Apps programmieren Ohne Vorkenntnisse einsteigen Sie haben Ideen für eigene Apps? Wechseln Sie die Seite und werden Sie kreativ! Die Programmiersprache LiveCode ist stark an die menschliche Sprache angelehnt und erlaubt es Ihnen, sich ohne technischen Ballast an die eigentliche App-Entwicklung zu machen. Für Apps … Mehr zum Buch

Swift 3 Das umfassende Handbuch Michael Kofler präsentiert Ihnen alle Merkmale und Besonderheiten von Swift und führt Sie zugleich in die Syntax und in die objektorientierte Programmierung ein. Sie erfahren anhand vieler Beispiele, wie Sie Apps in iOS, macOS und tvOS entwickeln. Ideal für Umsteiger … Mehr zum Buch

Fotografieren für Blogger So machst du Fotos mit Klickfaktor! Du willst Fotos machen, die in der täglichen Bilderflut im Netz positiv auffallen? In diesem Buch erfährst du, wie du dich und die Themen, die dir am Herzen liegen, im besten Licht präsentierst! Katharina Dielenhein zeigt dir die Techniken, die … Mehr zum Buch